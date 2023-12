Eduardo Ramos, ídolo do Remo, anuncia aposentadoria e sonha com despedida, mas admite 'desgosto'

Fim de um ciclo. Eduardo Ramos, ídolo do Remo e com passagem pelo Paysandu, anuncia aposentadoria como jogador de futebol. O ER-10 conversou com a equipe de O Liberal e afirmou que não quer mais seguir a carreira como atleta.

Um dos últimos ídolos do Leão, conhecido por apelidos como “Mito” e “Dorimê”, encerra a carreira como jogador e parte para uma nova profissão no futebol. Eduardo revelou os motivos para o fim do ciclo dentro de campo e afirmou que a forma como deixou o Leão Azul o desmotivou para seguir nos gramados.

• Veja todos os gols de Eduardo Ramos pelo Remo

“Não [penso em jogar mais]. Cansei, desgosto. A forma como saí do Remo... não tive mais prazer nas outras tentativas”, falou Eduardo.

VEJA MAIS

O ex-camisa 10 pensa em jogar uma partida de despedida pelo Clube do Remo, mas adiantou que nunca foi abordado por alguém do clube para que o jogo seja realizado.

“É um desejo, um jogo de despedida (no Remo), mas acho difícil, pois anos se passaram e nunca fui questionado (pelo clube). Seja como for, o último chute, a despedida, queria que fosse com essa camisa”, disse.

Eduardo Ramos explicou ainda que quer se manter no futebol, mas trabalhando nos bastidores. O ídolo do Remo descartou a possibilidade de ser treinador e em 2024 irá iniciar cursos para a nova carreira.

“Quero trabalhar nos bastidores. Não tenho paciência para ser treinador. Futuramente pretendo exercer o cargo de executivo. Em 2024 farei os primeiros cursos”, finalizou.