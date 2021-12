Ídolo do Remo, Eduardo Ramos dispara sobre queda na Série B: 'Não vi ninguém dando sangue'

Convidado na estreia do videocast de O Liberal 'Na mesa com I Love', o ídolo do Remo Eduardo Ramos fez algumas críticas em relação à postura da equipe no jogo da queda na Série B. Segundo Eduardo, faltou mais vontade dos jogadores em campo, no empate sem gols contra o Confiança, que rebaixou o clube.

"Não que briga resolve alguma coisa, mas não vi ninguém dando sangue. A gente começa a entender o que o torcedor passa. Quando eu estava uma água em campo, o torcedor realmente se incomodava. É lamentável, mas que o Remo possa aprender com os erros. O Remo é um clube muito grande, muito forte, e que ele possa estar conquistando mais esse acesso novamente", afirmou Eduardo.

Assista o programa na íntegra: