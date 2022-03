No aniversário de Eduardo Ramos, conheça cinco curiosidades do ídolo do Remo; veja a lista

A sexta-feira (25) marca mais um ciclo na vida do ídolo do Remo Eduardo Ramos. O jogador completa hoje 36 anos, mas longe de Belém. O eterno “Camisa 33” do Remo, atuou por 20 clubes na carreira, inclusive passando pelos três maiores da capital paraense. A equipe de O Liberal fez uma lista de curiosidades do atleta, que hoje defende as cores do Amazonas-AM, clube que vai disputar a Série D neste ano.

Coração bicolor

Eduardo Ramos jogou pelo Paysandu em 2013 e durante um clássico contra o Remo, marcou o gol e na comemoração mandou corações para a torcida bicolor. Nesta tempora o camisa 10 levantou a taça do estadual pelo Bicolor.

Eduardo Ramos atuando pelo Paysandu em 2013 (Everaldo nascimento / O Liberal)

Colega de Ronaldo Fenômeno

Eduardo Ramos já passou por vários clubes na carreira, mas em 2009, o meia goiano atuou pelo Corinthians e conviveu com Ronaldo Fenômeno.

Chegada triunfal no Remo

Eduardo Ramos chegou ao Remo de helicóptero. A famosa “atravessada”, como o paraense costuma falar quando um jogador do Remo vai para o Paysandu ou do Papão vai para o Leão, foi em grande estilo. Assim como ocorreu com em 1989 com Dadinho, que pousou de helicóptero na Curuzu, Eduardo Ramos chegou também pouso de aeronave no Mangueirão, porém, diferente de Dadinho, que foi acolhido com festa, ER recebeu vaias de parte da torcida azulina, que não concordava com a sua contratação.

Gestos obscenos viraram polêmica

Eduardo Ramos jogou no Sport-PE em 2010, mas na temporada seguinte vestiu a camisa do Náutico-PE, rival do Sport. Pelo Timbu conquistou o acesso à Série A e na comemoração, em cima do trio elétrico com o atacante Kieza, eles decidiram queimar um chapéu da torcida do Sport. Como não conseguiram queimar, resolveram rasgar o acessório e fazendo gestos obscenos o que gerou polêmica entre os torcedores.

Amigo de Mudinho

Eduardo Ramos tinha uma amizade muito forte com o funcionário Mudinho, que por 34 anos trabalhou no Leão ajudando no dia a dia. O jogador fazia questão de passar com o amigo e sempre o ajudava, mas Mudinho faleceu em agosto de 2015 e deixou os azulinos de luto.