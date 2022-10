Com golaço de Eduardo Ramos, Remo dava importante passo ao acesso à Série C em 2015; vídeo

Há exatos sete anos, o Remo entrou em campo para enfrentar o Palmas, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Remo venceu o jogo diante do por 3 a 0 e garantiu a vaga na próxima fase da competição com o atacante Kiros sendo decisivo e o meia Eduardo Ramos deixando a sua marca com um golaço no Mangueirão.

Mais de 28 mil torcedores estiveram no Colosso do Bengui para apoiar o Leão Azul na luta pelo acesso à Série C. O Remo perdeu a primeira partida por 1 a 0, em Palmas (TO), e precisava reverter a vantagem do clube tocantinense. E ela foi igualada logo aos 20 minutos da primeira etapa. Kiros recebeu cruzamento na área e escorou de cabeça para o gol. Remo 1 a 0.

O segundo gol azulino foi uma pintura. A bola foi cruzada da esquerda e o meia Eduardo Ramos pegou de primeira, mandando a bola no alto, sem chances para o goleiro do Palmas, aos 34 minutos. Leão Azul 2 a 0.

A terceira investida fatal do Remo foi na reta final do primeiro tempo. A bola foi chutada pelo lado esquerdo, a zaga do Palmas falhou e Kiros, meteu o pé na bola e ela morreu tranquila no fundo do gol da equipe tocantinense, aso 47 minutos. Remo 3 a 0.

No segundo tempo o Remo não conseguiu impor o mesmo ritmo e o Palmas foi para cima e conseguiu um pênalti, mas na hora da cobrança, a bola foi na trave e o Leão se livrou do sufoco, já que Alex Ruan foi expulso e deixou o Remo com um a menos boa parte da segunda etapa. Com a classificação, o Remo foi decidir o acesso à Série C contra o Operário-PR.