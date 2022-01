Clube da Série D anuncia volante ex-Paysandu; equipe tem técnico ex-Remo e atletas ex-dupla Re-Pa

O Santa Cruz, time que vai disputar a Série D do Brasileirão deste ano, anunciou o volante paraense Elyeser como novo reforço. O jogador estava sem clube desde que saiu do Bicola em julho do ano passado. Elyeser defendeu a camisa do Paysandu por cinco meses, esteve presente em 11 partidas, marcou um gol e conquistou o Parazão 2021.

Elyeser se junta a outros atletas do Santa Cruz com passagem pelo futebol paraense. São eles: o atacante Walter, ex-Paysandu, o lateral-esquerdo Dudu Mandai, ex-Remo, e o meia-atacante ex-Papão Mateus Anderson. Elyeser e os demais serão treinados pelo treinador Leston Júnior, que treinou o clube em 2016, e deixou a equipe ainda no Campeonato Paraense.