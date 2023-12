Eduardo Ramos sobre dirigentes do Remo, após saída conturbada: 'Não foram honestos comigo'

O ex-jogador Eduardo Ramos conquistou o último acesso com o Remo em 2020, quando o Leão subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eduardo afirmou que não possui mágoa dos dirigentes azulinos, porém, afirma que eles não foram honestos com ele, após o acesso do clube para a Série B.

Eduardo Ramos estava apalavrado com o Remo em 2020, caso ocorresse o acesso à Série B, porém, o clube não renovou seu contrato e preferiu não contar com o meia para a temporada 2021. A situação foi exposta por Eduardo Ramos e em seguida a diretoria do Leão na época explicou que o Camisa 10 não se encaixava no formato de jogo que o clube iria adotar na Série B. Eduardo afirmou que os dirigentes foram desonestos com ele, mas que tudo isso já passou.

“Eu falo sempre que não é mágoa [o que sinto pelos dirigentes do Remo], mas eles não foram honestos comigo da forma que agiram. Eu quero bem deles”, disse.

Aos 37 anos, Eduardo Ramos encerrou sua carreira. O ex-camisa 10 do Leão ainda sonha com uma despedida no clube, mas agora foca na carreira de executivo, que pretende exercer a partir de 2024, iniciando cursos voltado para a área.