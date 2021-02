Presidente do Remo fala sobre reformulação do elenco e confirma saída de Eduardo Ramos

O presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou a saída do meia Eduardo Ramos. Após as primeiras informações da não renovação com o atleta e diante da pressão da torcida nas redes sociais, o dirigente comentou sobre a decisão - tomada em conjunto com a comissão técnica, liderada por Paulo Bonamigo.

"[O Eduardo] tem todo o meu respeito, da diretoria e de toda a torcida por tudo o que fez. É o maior ídolo da última década. Mas precisamos levar em consideração a necessidade da equipe. Na reunião com a comissão foi avaliado que ele não tem as características para ajudar a gente nesse processo de montagem do elenco para a Série B", revelou.

Homenagem

De acordo com Bentes, clube e jogador já conversaram sobre a decisão e agora a intenção é de homenagear ER10: "Vamos fazer um jogo festivo em que ele possa participar, para ver a melhor a data e momento. A gente tem obrigação de fazer isso independente de continuar ou não. Nada apaga o que ele fez pelo clube".

Extracampo

Por fim, Fábio Bentes fez questão de agradecer a Eduardo Ramos e negou que o meia, que somou algumas pôlemicas em sua passagem pelo Leão, tenha causado problemas fora das quatro linhas.

"Na última década, o Eduardo Ramos foi o principal jogador do clube. Eu, como torcedor e dirigente, só tenho a agradecer ao Eduardo. Um cara espetacular fora das quatro linhas. Se criaram alguns mitos em termos de comportamento, mas desde que eu assumi não tenho nada a falar do Eduardo no extracampo", finalizou.

Em quatro passagens pelo clube, Eduardo Ramos marcou 37 gols em 150 jogos. ER10 ergueu dois troféus: os estaduais de 2014 e 2015. Além disso, pelo Remo conquistou dois acessos: da Série D à Série C em 2015 e agora da Terceirona para a Série B, na temporada 2020.