Remo: Dez anos depois, Eduardo Ramos relembra chegada de helicóptero no Mangueirão: 'Bom demais'

Há exatos 10 anos, no amistoso entre Remo x Londrina-PR, o Mangueirão recebia um poso de helicóptero com uma das contratações mais polêmicas do futebol paraense. Eduardo Ramos, que tinha jogado a Série B pelo Paysandu em 2013, tinha acertado com o Remo e foi apresentado ao torcedor azulino de uma forma inusitada. Eduardo Ramos conversou com a equipe de O Liberal e relembrou o dia em que vestiu a camisa azulina pela primeira vez.

Chegada de helicóptero de Eduardo Ramos; assista

No dia 15 de dezembro de 2013, Eduardo Ramos foi anunciado no Remo. A contratação do então jogador do Paysandu, foi cheia de mistério, já que o atleta foi parte de uma ação de marketing do clube como o “Camisa 33”, número que o clube e torcedores possuem como da “sorte”, já que remete aos jogos que o Leão ficou sem perder para o Paysandu, maior rival.

Eduardo chegou com o peso de uma “travessia”, com a desconfiança do torcedor do Remo, além da responsabilidade de buscar um calendário e um título, já que o clube estava desde 2008 sem conquistar nada. Para Eduardo, as lembranças são as melhores, cita ambiente conturbado, mas

“É melhor sentimento do mundo [relembrar a apresentação]. Dá prazer de rever, é uma lembrança boa. Foi um começo conturbado, mas o resumo é muito positivo e feliz. Boas lembranças e vai ficar marcado para sempre. Bom demais”, disse.

O ER-33 foi vaiado por parte da torcida no Mangueirão em sua apresentação, porém, com o passar dos jogos, conquistou a confiança do torcedor e ganhou status de ídolo do Remo. Ao todo foram seis passagens defendendo o Leão Azul, dois títulos do Parazão (2014 e 2015) e dois acessos, um para a Série C em 2015 e outro para a Série B em 2020.