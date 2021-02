Remo: torcida 'invade' rede social de Fábio Bentes para cobrar renovação com Eduardo Ramos

A informação sobre a quase certa saída do meia Eduardo Ramos do Remo não caiu muito bem com a torcida. Azulinos 'invadiram' o Instagram do presidente do clube, Fábio Bentes, cobrando uma renovação com o atleta para a disputa do Brasileiro Série B.

Na noite de ontem (2), um amigo de ER10 postou no Facebook sobre a decisão da diretoria do Leão em não manter o atleta para a temporada 2021, em que o Remo retorna à Ségundona, torneio que não disputa desde 2007.

Será que a pressão fará a diretoria mudar de ideia? Opine, torcedor.

Torcida pediu a renovação de Eduardo Ramos (Reprodução / Instagram)

