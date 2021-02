Após acesso do Remo, amigo de Eduardo Ramos garante saída do jogador: 'Não haverá renovação'

Conquistar o objetivo de retornar à Série B também trouxe várias responsabilidades ao Remo. Inclusive, a mudança de patamar ao menos nas Séries do Brasileirão também pode significar se desligar de algumas memórias afetivas. É o caso do meia Eduardo Ramos, ídolo recente do clube e que de acordo com um amigo dele, não seguirá no Baenão para a Segundona.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo para saber mais sobre a informação, a assessoria apenas disse que: "Qualquer informação sobre renovação ou contratação vai ser informado por meio de nota."

Quem garantiu a saída do jogador foi João Vitor Oliveira, amigo pessoal do atleta, em uma postagem no Facebook: