VÍDEO: Yago Pikachu marca, Fortaleza vence o CRB nos pênaltis e conquista o tri da Copa do Nordeste

O Fortaleza é o grande campeão da Copa do Nordeste de 2024. O Tricolor do Pici venceu o CRB-AL nos pênaltis por 5 a 4, na tarde deste domingo (9), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas (AL) e levantou a taça da competição pela terceira vez na história.

O Fortaleza entrou em campo com a vantagem de até poder perder por um gol de diferença, que mesmo assim garantiria a taça da Copa do Nordeste, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Castelão. Mas o que se viu no Estádio Rei Pelé, foi um CRB aguerrido e que conseguiu chegar ao placar de 2 a 0 com o apoio da sua torcida.

Aos 20 minutos do segundo tempo o CRB abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, a bola foi rebatida na zaga do Fortaleza e sobrou limpa para João Neto, que finalizou e marcou o primeiro gol do CRB.

A pressão do CRB foi grande. A equipe alagoana foi para cima do Fortaleza e já na reta final da partida foi premiado com o segundo gol. Aos 41 minutos o CRB foi ao ataque, Matheus Ribeiro tenta a finalização, a bola é desviada e sobra mais uma vez livre para João Neto, que levou o estádio Rei Pelé à loucura. O gol levou a decisão da Copa do Nordeste para as cobranças de pênaltis.

E nas penalidades valeu a frieza dos jogadores do FEC. O atacante Anselmo Ramo, do CRB, desperdiçou a primeira cobrança para o Galo, batendo quase um “tiro de meta”. No restante das cobranças todos marcaram, ficando com o paraense Yago Pikachu, a responsabilidade de encerrar a disputa. Pikachu bateu, marcou o gol e garantiu mais uma taça para o Fortaleza da Copa do Nordeste. Esse é o terceiro título do Leão do Pici na competição, que também conquistou o troféu nas temporadas de 2019 e 2022.