Fortaleza vence CRB em casa e abre vantagem na decisão da Copa do Nordeste

O Fortaleza conseguiu boa vantagem na primeira partida que decide o título da Copa do Nordeste, em partida disputada na noite desta quarta-feira (5), no estádio Castelão. Apesar do primeiro tempo ter tido poucas emoções, o Leão cearense soube aproveitar as oportunidades e venceu a partida por 2 a 0. O duelo de volta, no próximo dia 9, será no estádio Rei Pelé, em Maceió.

As duas equipes passaram a maior parte do primeiro tempo sem criar lances de perigo. O jogo era pouco atrativo. Até os 33 minutos da etapa inicial, ninguém havia levado perigo em uma finalização concreta. A primeira ameaça veio aos 35, quando Moisés driblou a defesa do CRB e, por pouco, não abriu o placar em um belo gol.

Só aos 40 minutos, novamente através de Moisés, o Fortaleza chegou ao primeiro. Em uma bela jogada individual, o atacante passou pelos marcadores e deslocou o goleiro tocando no canto para colocar o Tricolor em vantagem. Foi o sétimo gol dele, o artilheiro da Copa do Nordeste. O segundo veio com Lucero. Tinga cruzou na medida para o centroavante marcar o dele, aumentando a diferença.

Na etapa complementar, o Fortaleza continuou ditando as regras. Moisés, novamente, teve a chance de ampliar, aos oito minutos. Lucero deixa para o artilheiro dentro da área, mas ele errou o chute. Já o CRB se limitava a ataques periféricos, sem risco de gol. Aos 22, Gegê arriscou para o gol de fora da área e mandou a bola por cima da trave. A resposta do Fortaleza veio em dois tempos. Aos 34 e 35, Lucero e Zé Welison, de voleio, chegaram bem perto.

Aos 41 veio o último suspiro do CRB com Anselmo. O atacante marcou de cabeça após cobrança de falta, mas foi assinalado impedimento e o gol invalidado, garantindo a vitória do Fortaleza, que vai para a finalíssima, no próximo domingo (9), com uma mão na taça.