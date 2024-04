Chapecoense oficializa a contratação do meia revelado na base do Paysandu; veja

A Chapecoense oficializou a contratação do meia Giovanni Augusto. O experiente jogador, de 34 anos, assinou contrato com o Verdão até 30 de abril de 2025. O atleta é natural de Belém do Pará e deu os primeiros passos no futebol por meio das categorias de base do Paysandu, permanecendo na capital paraense até 2008, antes de seguir para o Atlético-MG, onde se profissionalizou.

Após passagens mediante empréstimo por outros clubes, incluindo o Criciúma e o Figueirense, no futebol catarinense, ele retornou ao Galo em 2015. Por lá, destacou-se e depois seguiu para o Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2017. Depois passou por Vasco, Goiás, Coritiba, Mazatlán (México) e Guarani.

Na temporada passada, defendeu o Vitória, conquistando o título da Série B e o acesso à Série A do Brasileirão. Recentemente, ele foi capitão da Portuguesa, na disputa do Campeonato Paulista, antes de assinar com a Chapecoense.