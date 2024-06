Paysandu: Vice-artilheiro do Brasil, Nicolas marcou apenas um gol na Série B de 2024

O Paysandu empatou com o CRB-AL na última terça-feira (18) pela Série B, e acentuou uma marca desfavorável para Nicolas, principal artilheiro do time na temporada. Apesar dos 18 gols marcados este ano, o atacante só balançou as redes uma vez no Campeonato Brasileiro. A seca de gols começa a preocupar os torcedores, já que a Segundona é o campeonato de maior importância para o Papão em 2024.

Presente em dez dos 11 jogos da equipe na Série B, o centroavante bicolor só conseguiu marcar uma vez, no dia 15 de maio, no empate em 1 a 1 com o Goiás, pela 5ª rodada. Desde então, Nicolas acumula partidas sem marcar e pênaltis desperdiçados.

De acordo com dados levantados pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, Nicolas teve mais erros do que acertos nas cobranças de pênaltis este ano. Em 2024, o jogador tentou cinco penalidades, falhando em três delas, duas durante jogos da Segundona (contra América-MG e Ituano-SP).

Apesar do recente desempenho abaixo do esperado na Série B, Nicolas mantém uma posição de destaque entre os artilheiros do Brasil na temporada, empatado com Gonzalo Mastriani (Athletico-PR) e Júnior Santos (Botafogo) como o segundo maior goleador do país. O líder da lista é o atacante Pedro (Flamengo), com 21 gols.

Apesar dos desafios recentes, o jogador conta com o apoio dos companheiros e da torcida. No primeiro semestre, Nicolas conquistou duas artilharias importantes: a do Campeonato Paraense e a da Copa Verde, ambos os torneios vencidos pelo Paysandu.

A oportunidade para Nicolas se reafirmar diante da torcida na Série B e aumentar os números como goleador na temporada será neste domingo (23), contra a Chapecoense-SC, pela 12ª rodada da competição. O jogo está marcado para às 16h30 na Arena Condá e terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Números de Nicolas:

Total de gols em 2024: 18 gols

Campeonato Paraense: 11 gols

Copa Verde: 6 gols

Brasileirão Série B: 1 gol