Hélio dos Anjos fala sobre situação do meia Biel no Paysandu: 'Buscando novamente o seu espaço'

O treinador Hélio dos Anjos deixou de usar um jogador importante para o elenco do Paysandu na temporada: o meia Biel, que vinha fazendo bons jogos com a camisa do Bicola. Em coletiva após o empate com o CRB-AL na noite da última terça-feira (19), na Curuzu, o técnico do Bicola explicou a situação do atleta.

De acordo com o técnico bicolor, Biel ainda se recupera de uma virose grave que sofreu. Conforme Hélio, o meia perdeu muito peso e ficou sem condições físicas de jogar. Na partida contra o CRB-AL, o jogador foi para o banco de reservas, no entanto, não chegou a ser utilizado.

VEJA MAIS

"O Biel teve uma virose e foi absurdo o peso que ele perdeu, ele ficou horrível. E a reposição de peso dele foi mais demorada porque é o organismo, cada um tem sua maneira de ser. [Nesse período] eu falei para ele: 'depois da virose, eu não te encontrei mais. Cadê o meu Biel que pisava na área, fazia gol, que entrava com a dinâmica? Vamos recuperar'. E ele está buscando a recuperação. Ele não veio para o banco de graça. Ele veio porque nesses dias que fiquei de fora e os últimos quinze dias dele têm sido muito positivo [nos treinamentos]", detalhou Hélio dos Anjos

O meia bicolor era uma peça importante de armação do Paysandu. No entanto, por conta da virose, o jogador ficou de fora dos últimos jogos da Série B e da final da Copa Verde. A última partida do meia com a equipe bicolor foi na quarta rodada da Série B, contra o Mirassol, há pouco mais de um mês.

Mas, é possível que o meia esteja de volta ao alto nível em breve, já que ele tem se desenvolvido bastante nos treinamentos. "A gente está sempre discutindo com o fisiologista, orientado pelo departamento médico e fisioterapeutas, para tirar o melhor do jogador. O Biel está buscando novamente o seu espaço. Só que eu gosto de ter competitividade interna", declarou o treinador.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (23), contra a Chapecoense. A partida ocorre às 16h, na Arena Condá, em Chapecó. O duelo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.