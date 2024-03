Paysandu tem surto de virose e Hélio dos Anjos liga sinal de alerta: 'Muito preocupado'

O Paysandu retornou a Belém com um empate de 1 a 1 com o Águia de Marabá, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraense. Após a partida, Hélio dos Anjos revelou que enfrentou problemas para escalar o time. Segundo o treinador, a equipe bicolor enfrenta um surto de virose entre os jogadores e isso tem deixado o técnico preocupado.

Na primeira partida contra o Manaus-AM, pelas quartas de final da Copa Verde, o técnico já havia relatado dificuldades para escalar o time porque alguns jogadores tiveram problemas de saúde. O meia Biel, Jean Dias, Edilson e Kevin, que não viajou com a equipe, e outros atletas ficaram doentes.

"Eu estou muito preocupado com essa questão de virose no nosso clube. Temos que ter uma atenção muito grande. Eu vou conversar com a direção sobre esse problema porque nós já tivemos mais de 15 atletas com a virose, mesmo com todos os cuidados que a gente. Eu estou preocupado porque, mais uma vez, nós perdemos muito por causa da virose em cima do Edílson, do Jean [Dias], do Kevin, que ficou em Belém. Então, a gente tem que ter atenção. Mas, [vamos] descansar porque sábado já está próximo", declarou o treinador após o jogo contra o Águia de Marabá.

O jogo de volta entre Paysandu e Águia de Marabá é no próximo sábado (30), às 17h, na Curuzu. Sobre a partida, Hélio apontou que o duelo pode ser perigoso para o Papão, já que o Azulão irá jogar sem a pressão.

"A responsabilidade maior hoje era do Águia [por estar] jogando em casa, então eles jogaram mais tensos. Lá [na Curuzu], o Água joga com menos responsabilidade e isso é perigoso. Se nós ganharmos do Águia, não vai ter herói, é o normal, o torcedor vai achar, mas se a gente perde, seremos todos vilões. Então, temos que respeitar o Águia, trabalhando muito para vencê-lo no sábado", concluiu Hélio dos Anjos.