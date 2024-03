Com interesse do Goiás, presidente do Paysandu comenta sobre possível saída de Hélio dos Anjos

O Paysandu está na semifinal da Copa Verde e do Campeonato Paraense, porém o técnico Hélio dos Anjos, vem recebendo sondagem do Goiás-GO, clube que será adversário do Papão na Série B e que o treinador já trabalhou. A equipe de O Liberal conversou rapidamente com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que negou que o clube Esmeraldino tenha feito uma proposta pelo treinador.

A equipe de O Liberal apurou com algumas fontes que o Goiás prepara uma proposta pelo treinador. O clube goiano já conhece o trabalho de Hélio e entende que é o perfil do Goiás para a disputa da Série B. O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, falou rapidamente sobre o assunto e negou, até o momento, uma proposta do Goiás por Hélio dos Anjos: “Não. Ninguém nos procurou ainda”, disse.

O treinador Hélio dos Anjos possui respaldo do Paysandu. O comandante bicolor foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Papão á Série B do ano passado, tirando o clube alviceleste da zona de rebaixamento até o tão sonhado acesso.

Hélio dos Anjos subiu com o Papão para a Série B (Igor Mota / O Liberal)

A diretoria do Paysandu não revela a multa rescisória de Hélio dos Anjos. O treinador possui um salário alto para a disputa da Série B, mas que está dentro do orçamento bicolor. Os valores mensais do treinador além da multa, está sendo analisado pela diretoria do Goiás e o comandante ainda segue como um dos favoritos para assumir o cargo deixado por Zé Ricardo, que foi desligado do clube após eliminação na Copa Verde para o Vila Nova-GO.