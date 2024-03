Autor de três gols em classificação do Paysandu, Biel mira semifinais do Campeonato Paraense

Biel, com quatro gols nos últimos cinco jogos, desponta como uma das principais apostas do Paysandu para o próximo embate. O meio-campista balançou as redes três vezes nos confrontos contra o Bragantino, nas quartas de final, e mantém a confiança em seu desempenho.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Contribuí com gols na fase anterior, o que certamente me motiva. Mas o foco principal é no trabalho coletivo. Estou aqui para agregar da melhor forma possível e ajudar o Paysandu nos próximos jogos", destacou o jovem atleta, de 22 anos, emprestado ao Papão pelo Coritiba.

No último domingo (24), Biel esteve em campo na vitória por 4 a 1 sobre o Manaus, assegurando a vaga nas semifinais da Copa Verde. Embora celebre a conquista, ressalta que a equipe já direcionou sua atenção para o campeonato estadual.

VEJA MAIS



"Estamos felizes pela classificação, mas agora é hora de mudar o foco. Temos mais dois jogos decisivos pela frente contra o Águia, e estamos totalmente concentrados nessas partidas", concluiu Biel, dono de um histórico positivo desde a sua formação no Coritiba, onde acumulou convocações para as seleções brasileiras de base. Pela equipe paranaense, o meio-campista se sagrou campeão estadual e participou de acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, ele esteve emprestado ao Novorizontino, onde disputou a Série B.

Após o confronto desta quarta-feira, Paysandu e Águia de Marabá se reencontrarão no sábado (30), na Curuzu, às 17h.