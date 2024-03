Zagueiro Wanderson confia em ‘equilíbrio’ do Paysandu para conquista de vaga na final do Parazão

O Paysandu está vivendo um momento decisivo na temporada. Primeiro o Papão encara o Águia de Marabá, para tentar alcançar a vaga na final do Campeonato Paraense, e logo em seguida joga no clássico Re-Pa, na disputa da semifinal da Copa Verde. Uma das peças fundamentais do time, o zagueiro Wanderson confia no “equilíbrio” da equipe bicolor para a conquista das disputas.

“É um momento muito decisivo para todos nós e para todos que vivem o Paysandu no dia a dia. Temos que estar todos preparados para esse momento, em que a gente tem que ser bem decisivo e eu tenho certeza com o equilíbrio da nossa comissão, com o equilíbrio do elenco, a gente vai estar bem preparado”, disse o jogador.

A partida contra o Azulão de Marabá é o primeiro desafio do Papão, e a bola rola nesta quarta-feira (27), a partir das 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, casa do Águia. Na tarde desta terça-feira (26), a equipe bicolor realizou o último treino em Belém antes de seguir rumo à Marabá.

Segundo Wanderson, o elenco do Paysandu sabe da dificuldade do jogo contra o atual campeão paraense, mas estão confiantes no resultado positivo. “A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, todos os jogos que a gente já foi jogar lá [em Marabá] foi de uma dificuldade imensa, mas conseguimos superá-los. Vamos com força máxima contra esse grande adversário, sabendo da qualidade, conheço vários jogadores que eles têm, mas com a força do nosso grupo, com a força de todos nós vamos, se Deus quiser, buscar um resultado positivo lá fora para a gente voltar mais forte para dentro da nossa casa”, declarou.

VEJA MAIS

O zagueiro também comentou os aspectos técnicos no Paysandu em campo, que segundo ele, estão sendo aprimorados em trabalhos do técnico Hélio dos Anjos e de toda a comissão técnica.

“A gente trabalha todos os dias com o professor Hélio e a sua comissão, até com o Guilherme [dos Anjos], que está à distância. A gente vem corrigindo no dia a dia, aprimorando, mas ainda sabemos que é uma compactação muito grande dentro do campo, se aprimorando a cada dia mais. Mas, no final de tudo, vai dar tudo certo, porque a gente tem uma comissão muito competente que trabalha todos os dias dentro de campo, em cima de vídeo, de análise, para que a gente possa estar perfeito dentro dos jogos e dentro dos treinamentos”, finalizou.