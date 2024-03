Paysandu: João Vieira celebra vitória do time e exalta Hélio dos Anjos: ‘devo meu crescimento a ele’

O Paysandu conseguiu reverter a vantagem do Manaus e venceu o rival, por 4 a 1, no último domingo (24), conquistando a vaga na semifinal da Copa Verde e garantindo um clássico Re-Pa, na competição. Autor de um dos gols do Papão, o volante João Vieira celebrou a conquista da equipe bicolor e justificou a atuação criticada do time na primeira partida.

“Não é que a gente voltou. A gente não esteve muito bem no primeiro jogo contra o Manaus, e a gente pode citar vários fatores entre viagens e cansaço, e que não jogamos bem. Isso vai acontecer ao longo da temporada, vão ter dias que a gente não vai estar bem. Mas ontem, sim, estivemos bem, no nosso jeito de jogar, nosso modelo pra cima, fazendo os gols, aproveitando as oportunidades, não podemos colocar desculpa, mas infelizmente o futebol é assim, tem três resultados: vitória, empate e derrota. Vão ter dias que a gente não vai conseguir, o que a gente sempre quer, a vitória, mas não pode ser rotineiro isso aí. Vão ter dias que na técnica não vai dar certo, mas na raça, na vontade, no correr, a gente vai ter que sempre fazer. Ontem foi uma mistura de tudo isso, de bom jogo, bom desempenho, boa técnica, raça, vontade, e quando a gente está assim é difícil não conseguir os resultados”, disse o jogador.

Sobre as críticas da torcida a atuação do time na ida contra o Manaus, o volante declarou que o torcedor tem “direito de cobrar”. “Acho que o torcedor tem todo direito de cobrar e achar o que ele quiser, a gente sabe aqui dentro o que estamos fazendo, e vão ter dias que não vai sair como a gente quer. Mas a cobrança é totalmente válida, a gente entende, porque também queremos as vitórias”, afirmou.

Em sua terceira temporada vestindo a camisa bicolor, Vieira tem se destacado como titular, principalmente na atual temporada, algo que ele credita ao técnico do Papão, Hélio dos Anjos.

“Eu devo muito meu crescimento a ele [Hélio dos Anjos]. As coisas que ele sempre me fala no dia a dia, eu sempre tento escutar, tanto ele quanto a comissão técnica inteira, ver o que eu posso melhorar. Acho que evoluí bastante, principalmente na situação de “agredir” mais o adversário, de correr mais pra frente, mais perto do gol. Acho que a minha evolução se dá muito ao professor Hélio, e também a minha vontade de querer sempre fazer meu melhor pelo Paysandu”, disse.

Os próximos desafios do Papão são importantes para a conquista de vagas nas finais do Campeonato Paraense e da Copa Verde. O primeiro desafio é contra o Águia de Marabá, na semifinal do Parazão, que rola na próxima quarta-feira (27), na casa do Azulão. Já o clássico contra o Clube do Remo, pela Copa Verde, está previsto para a próxima semana, sem data definida.

Para João Vieira, os dois jogos são de extrema importância para o Paysandu, mas o time deve focar em um desafio de cada vez.

“Os dois jogos tem suas particularidades. O Águia pelo momento que eles estão vivendo, pela fase que está a competição, e jogar no campo deles é sempre muito difícil, e conta que eles vêm em uma crescente. E sobre o Re-Pa, clássico é clássico né?! Tem as dificuldades, envolve muita coisa. Sabemos que são dois jogos distintos, mas temos que encarar um de cada vez. Primeiro focando no Águia, para conquistar logo essa classificação, e depois que passar a gente vai focar no Re-Pa, porque clássico é diferente”, finalizou.