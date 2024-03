Paysandu: torcedores relatam terem passado mal na Curuzu após inalar fumaça de sinalizadores; vídeo

A partida entre Paysandu x Manaus, ontem, na Curuzu, válida pela quartas de finais da Copa Verde, ficou marcada pela classificação do Papão e da festa da torcida alviceleste nas arquibancadas, porém, torcedores do Paysandu relataram nas redes sociais que foram hospitalizados, após inalar fumaça dos sinalizadores utilizados pela própria torcida na entrada do clube bicolor ao gramado.

Na rede social “X”, alguns torcedores confirmaram a situação que pessoas passaram mal no Estádio da Curuzu. Vale ressaltar que o jogo chegou a ser parado pelo árbitro, por conta da fumaça dos sinalizadores.

Paysandu

O clube alvicleste emitiu uma nota em seu site oficial e informou que alguns torcedores foram encaminhados pela diretoria de segurança à delegacia, pelo uso dos sinalizadores. O comunicado informa ainda que uma torcida organizada foi notificada pelo Paysandu e que será feito um controle maior nos acessos aos próximos jogos, para evitar esse tipo de situação com os torcedores.

“O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria de Segurança, informa que durante o jogo do último domingo (24), pela Copa Verde, identificou algumas pessoas que foram encaminhadas à delegacia pelo uso indevido de sinalizadores no Estádio Banpará Curuzu. A direção bicolor ressalta que não compactua com esse tipo de manifestação. O clube também já notificou os representantes de uma torcida organizada sobre a proibição da utilização desses produtos. Por fim, o Paysandu Sport Club garante que vai aumentar a fiscalização e o controle de acesso para os próximos jogos, a fim de evitar qualquer tipo de transtorno ao seu torcedor".