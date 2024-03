Paysandu vence novamente o Bragantino e está classificado para a semifinal do Parazão

O Paysandu confirmou a classificação para as semifinais do Campeonato Paraense. O Papão venceu o Bragantino por 3 a 1 neste domingo (17), no estádio da Curuzu, em Belém. Os gols foram marcados por Biel (2) e Nicolas para o Bicola, e Matheus Ceará, que descontou para o Tubarão.

Agora, o time bicolor irá encarar o Águia de Marabá, atual campeão paraense, na semifinal do Parazão. Os jogos ainda não têm data para ocorrer. Contudo, antes disso, o Paysandu tem compromisso na Copa Verde, diante do Manaus, na próxima quinta-feira (21), na Arena da Amazônia.

Primeiro tempo

Precisando do resultado, o Bragantino iniciou o primeiro tempo chegando com mais força ao ataque. Os primeiros cinco minutos foi de pressão do Tubarão.

Um dos lances de perigo dos visitantes veio após um escanteio. Douglas recebeu a bola e, de primeira, chutou para o gol. Matheus Nogueira fez uma excelente defesa para o Paysandu e evitou que os adversários abrissem o placar.

A equipe do Bragantino fechou a defesa nos primeiros minutos, o que dificultou as subidas do time bicolor. Após algumas tentativas nos primeiros minutos de jogo, o Paysandu conseguiu furar o sistema defensivo do Tubarão.

No primeiro ataque contundente, o Papão assustou o Bragantino com um chutaço de Leandro Vilela. A bola foi bem colocada pelo jogador, mas bateu na trave.

O jogo ficou mais pegado, com faltas para os dois lados. Enquanto o Bragantino conseguiu chegar nos primeiros minutos, o Paysandu lutava para achar espaço na zaga no Tubarão. Após a finalização de Leandro Vilela, Nicolas acertou uma boa cabeçada que veio depois de uma cobrança de escanteio, mas a bola passou por cima da trave.

O Bragantino precisava do resultado de pelo menos três gols de diferença para forçar os pênaltis e foi para cima do Papão. Em jogada de velocidade, Raçudo invadiu a área do Bicola e chutou para o gol, Matheus Nogueira afastou e a bola caiu nos pés de Gully, que finalizou, mas, novamente, o goleiro bicolor estava atento e fez mais uma excelente defesa.

O Bragantino gostou do jogo e passou a assustar mais a defesa do Papão. Contudo, o primeiro gol da partida saiu a favor do Paysandu, com o artilheiro Nicolas, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Em cobrança de falta, Edinho levantou a bola para a grande área e Nicolas, de cabeça, mandou para o fundo da rede. Este foi o nono gol do atacante com a camisa do Bicola nesta temporada.

Com a vantagem ainda maior, o Paysandu controlou mais o jogo e manteve o placar favorável para o intervalo.

Segundo tempo

O Paysandu voltou para o campo com vontade de liquidar a partida. Logo aos seis minutos do segundo tempo, depois de bola levantada na área, Biel aproveitou o rebote e, de ombro, empurrou para o fundo gol, fazendo 2 a 0 para o Papão.

Com mais posse de bola, o Bicola passou a gostar e a controlar o jogo. O Papão voltou com mais força, levando perigo para a defesa do Bragantino e tendo mais chances de aumentar o placar.

Aos 25 minutos, Biel, mais uma vez, recebeu de primeira e bateu bem colocado no lado direito da trave do Bragantino, não dando chances de defesas para o goleiro Henrique e fez o terceiro gol para o Bicola.

Mesmo com o melhor momento no jogo e com a classificação praticamente garantida para o Lobo, o Bragantino não desistiu e conseguiu marcar o "gol de honra" na partida.

O gol do Tubarão veio de Matheus Ceará. O jogador subiu entre três defensores do Paysandu e de cabeça descontou o time de Bragança, aos 37 minutos. Com isso, o placar da partida foi sacramentado: 3 a 1 para o Paysandu.

Enquanto o Paysandu avança para a semifinal do Parazão, o Bragantino vai disputar a Copa Grão Pará, que dará uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. A competição ainda não tem data para começar, assim como os jogos da semifinal do Campeonato Paraense.

Ficha técnica

Paysandu x Bragantino

Local: Leônidas Castro (Curuzu), Belém-PA

Arbitragem

Árbitro central: Klever da Costa Lobo

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Cartões amarelos: Ruan Ribeiro, Leandro Vieira e Lucas Maia

Gol: Biel (2) e Nicolas

Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges (Edílson), Wanderson, Lucas Maia Ícone cartão amarelo de futebol, Geferson, Leandro Vilela, João Vieira (Netinho), Biel, Vinícius Leite (Ruan Ribeiro), Edinho (Eslí García), Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos

Bragantino: Henrique, Raçudo, Matheus Lopes, Rafael, Maia, Venilson, Gully, Edicleber (Charles), Douglas Lima (Allyson), Dija Baiano(Andrezinho), Bala (Matheus Ceará)

Técnico: Marquinhos Taíra