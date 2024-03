Parazão 2024: veja quais e quando serão os confrontos das semifinal do estadual

As semifinais do Parazão 2024 estão definidas. Ainda sem datas para os jogos ocorrerem, que serão realizados no sistema de ida e volta, os confrontos serão os seguintes: Remo x Tuna e Paysandu x Águia. O Remo eliminou o Santa Rosa, a Tuna eliminou o São Francisco, o Paysandu passou por cima do Bragantino e o Águia superou o Caeté. Leão e Papão, donos das melhores campanhas, farão o jogo de volta das semi como mandantes. As equipes eliminadas irão disputar a Copa Grão-Pará, que dará uma vaga na Copa do Brasil 2025.

Semifinais do Parazão:

Ida:

Tuna Luso x Remo

Águia de Marabá x Paysandu

Volta:

Remo x Tuna Luso

Paysandu x Águia de Marabá

Vagas na Série D

Além disso, caso o campeão e o vice do Parazão de 2024 já disputem divisões superiores, as duas vagas do Pará na Série D 2025 também serão destinadas ao novo torneio estadual. Esta regra não constava no atual regulamento do estadual, mas a Federação divulgou uma errata na última sexta-feira (15) confirmando a alteração sob a alegação de que isso havia sido acordado entre os clubes no conselho técnico, antes do Parazão começar. A Copa Grão-Pará ainda contará com as duas equipes eliminadas na semifinal.

Quando serão os jogos da semifinal?

Na tabela atual do Parazão não constam datas-base para os jogos da semifinal. Como Remo e Paysandu têm compromissos pela Copa Verde nesta semana, a tendência é que os jogos de ida da semifinal do estadual sejam disputados do meio da próxima semana (26, 27 ou 28 de março) e no final de semana seguinte (30 e 31 de março). A confirmação das datas deve ser feita pela Federação nesta segunda ou terça-feira.