Paysandu homenageia Vinícius Leite por 100 jogos com a camisa do clube antes de jogo no Parazão

O atacante Vinícius Leite conquistou uma marca expressiva com a camisa do Papão. O jogador chegou a marca de 100 jogos com time. O feito foi atingido na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense contra o Bragantino, no estádio Diogão. Neste domingo, a diretoria bicolor fez uma homenagem para atleta e deu a ele uma placa, celebrando a 100º vez que ele entrou em campo para defender a equipe.

"Sem dúvida, passa um filme na minha cabeça, desde quando aqui cheguei. Foi muito rápido. É uma marca expressiva, uma honra completar 100 jogos por esse grande clube que é o Paysandu e espero completar mais 100, pois esse é um clube que eu aprendi amar e sou eternamente grato pelas oportunidades que tive", declarou o atacante durante entrevista coletiva durante a semana.

Vinícius Leite estreou pelo Papão em 2019, fez 35 jogos e marcou cinco gols. Em 2020, ainda atuou em 29 partidas e fez mais quatro gols. Após isso, o atacante deixou o clube bicolor e só retornou em 2023, estendendo o contrato até esta temporada de 2024, tendo entrado em campo 36 vezes e feito seis gols.

Jogador estreou pelo Paysandu em 2019 (Ascom / Paysandu)

"O mais próximo que cheguei disso foi no Avaí, que foram 70 e poucos jogos. Essa marca vai ficar marcada na minha vida, mas sem dúvida a gente busca sempre mais. Estamos muito confiantes nas coisas que vamos conquistar. Espero levantar taças, conquistar taças, ter o acesso para a Série A, que seria uma sensação incrível", completou o jogador na entrevista.

Neste domingo (17), o Paysandu encaminha a classificação para as semifinais do Campeonato Paraense diante do Bragantino, na Curuzu. Vinícius Leito começou a partida como titular.