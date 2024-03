Vinícius Leite celebra 100 jogos com a camisa do Paysandu: 'Passa um filme na minha cabeça'

No dia 27 de janeiro de 2019, o ex-técnico do Paysandu, João Brigatti, colocou em campo o estreante Vinícius Leite, em partida pela primeira fase do Campeonato Paraense. Hoje, mais de cinco anos depois, contra o mesmo Bragantino, o atacante voltou a enfrentar o Tubarão e desta vez celebrou uma marca expressiva com a camisa bicolor: 100 jogos.

A marca de respeito foi atingida na vitória bicolor por 3 a 0, consagrando o favoritismo do Paysandu na fase final do Parazão. É nesse contexto que o atacante celebra a marca, fazendo um resgate de sua trajetória. Leite chegou ao Paysandu em 2019, permanecendo até a temporada seguinte, onde acumulou um total de 64 jogos e nove gols.

"Sem dúvida, passa um filme na minha cabeça, desde quando aqui cheguei. Foi muito rápido. É uma marca expressiva, uma honra completar 100 jogos por esse grande clube que é o Paysandu e espero completar mais 100, pois esse é um clube que eu aprendi amar e sou eternamente grato pelas oportunidades que tive", conta.

Ainda em 2020, o atleta deixou o clube, passando por Avaí, Grêmio Novorizontino e Vila Nova. Em 2023 ele retornou ao Papão, estendendo o contrato para a atual temporada. A segunda passagem já lhe rendeu mais 36 jogos e outros seis gols. Para ele, os números levantados no clube são os mais expressivos em sua carreira.

"O mais próximo que cheguei disso foi no Avaí, que foram 70 e poucos jogos. Essa marca vai ficar marcada na minha vida, mas sem dúvida a gente busca sempre mais. Estamos muito confiantes nas coisas que vamos conquistar. Espero levantar taças, conquistar taças, ter o acesso para a Série A, que seria uma sensação incrível".

Nesse contexto, ele ilustra ainda qual foi o gol mais importante, justamente na campanha da Série C do ano passado, quando o time conseguiu o acesso à Série B. "É difícil escolher um gol, mas o gol contra o Náutico foi muito importante, por tudo o que tinha ocorrido no jogo, saindo do resultado negativo de dois a zero, fazer o gol da virada. Foi um gol muito bonito, ainda mais do que a gente precisa. O gol do Re-Pa também é outro inesquecível, já que se trata de um grande clássico".

Apesar dos números, ele ignora a euforia trazida com a longevidade e foca a cabeça no próximo embate, que pode levar o clube à terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, nesta quarta-feira (13).

"O jogo sem dúvida será muito difícil, mas sabemos da nossa qualidade, da importância que essa partida tem para o clube, também na questão financeira. Vai ser um jogo que todo mundo vai assistir. Conversamos muito sobre isso e temos conhecimento da importância dele para a nossa temporada", completa.