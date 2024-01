Vinícius Leite espera reviver bons tempos no Paysandu: 'Vou fazer de tudo na pré-temporada'

Caminhando para a sua quarta temporada vestindo a camisa do Paysandu, o atacante Vinícius Leite espera ter um início melhor que o ano passado. Ao menos foi o que declarou durante entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (4), durante trabalho com bola na cidade de Barcarena, onde o time faz a pré-temporada.

"Esse ano eu já quero começar nos 100%. Ano passado demorei um pouco para pegar o ritmo. Dessa vez não. Quero estar bem preparado. Farei de tudo na pré-temporada para estar apto a vestir mais uma vez a camisa do Paysandu. Quero fazer deste o meu melhor ano aqui", garante. Leite tem este ano a possibilidade de reeditar uma grande parceria com o atacante Nicolas, formada nos anos de 2019 e 2020. Tamanha identificação com o clube, inclusive, foi um dos fatores que o fez retornar ao bicolor paraense.

"Eu até brinco com os meus companheiros, tem lugar que a gente se sente bem e aqui eu me sinto. Já conheço a torcida, conheço o clube, sei da grandeza. Isso me motiva muito a estar aqui desempenhando meu trabalho", garante, sem esquecer do comando técnico, que segue nas mãos de Hélio dos Anjos. "Ele é um cara muito importante na minha história. Muito do que eu vivi no futebol eu devo a ele", reforça.

Um dos fatores mais importantes neste início de pré-temporada, de acordo com o atleta, é o fato da equipe ter programado dois amistosos, um na pré-temporada e outro já em Belém, contra a Tuna Luso. Sobre isso, ele garante ser um salto qualitativo para o grupo. "É sempre bom, porque isso nos dá um pouco de ritmo de jogo. treino não é a mesma coisa do jogo. A gente sabe que muda bastante".

Com tantos compromissos importantes para este ano, o jogador confessa que é preciso estar atento aos jogos e à preparação física. "A gente tem que subir em todos os aspectos, até porque esse ano vai ser mais difícil do que o ano passado em todos os aspectos. O Paysandu é gigante, então temos que estar preparados para enfrentar essa maratona de jogos difíceis", encerra.