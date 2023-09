Vinícius Leite sobre reviravolta do Paysandu na Série C: ‘Para conseguir calar todo mundo’

Antes do quadrangular de acesso começar, o Paysandu foi colocado pelo Chance de Gol, site especializado em matemática e probabilidades, como a equipe com menos possibilidade de acesso de todos os oito clubes do quadrangular da Série C. Ao final da de metade da segunda fase, o Papão lidera o grupo B, tem a segunda melhor campanha geral nesta etapa, e pode conquistar o acesso no sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão, contra o Botafogo-PB.

Questionado sobre a reviravolta bicolor, o meia-atacante Vinícius Leite, um dos destaques nesta reta final da Terceirona, aproveitou para dar uma cutucada: "Todo aquele negócio de chances de rebaixamento e classificação, quando entra nas quatro linhas não pesa nada. É quem tem mais vontade, quem se sobressair que vai conseguir a vitória. Creio que nossa equipe está fazendo isso. Deixa eles falar, estamos trabalhando quietinho. Quanto mais eles falam, a gente trabalha para conseguir calar todo mundo", disse Vinícius.

Desde a contratação do técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu mudou a dinâmica. Antes, a equipe começava forte no primeiro tempo e caia de produção na etapa final. Agora, o Papão consegue se manter competitivo em ambos os tempos. Vinícius explicou um pouco sobre a melhora:

"Depois da chegada do professor Hélio, a gente melhorou bastante na parte física. Eu mesmo estava devendo muito. Então, pudemos evoluir nisso. Isso está sendo fundamental nos jogos, estamos mantendo um bom ritmo no primeiro tempo", concluiu.

Acompanhe a partida entre Botafogo-PB e Paysandu, que pode dar o acesso ao Papão, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.