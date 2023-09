Por ingressos, torcida do Paysandu faz fila enorme em shopping de Belém; vídeo

A lua de mel entre Paysandu e torcida pode ser testemunhada com as vendas de ingressos. Uma grande fila foi presenciada pela equipe de O Liberal em um shopping de Belém Os torcedores estão em busca de entradas para o duelo contra o Amazonas, no dia 1° de outubro, no Mangueirão, pela Série C do Brasileiro.

Em poucas horas, 20 mil bilhetes foram vendidos, e o lado B da arquibancada foi esgotado, de acordo com o próprio Paysandu. Caso não conquiste o acesso neste sábado (23), às 16h, contra o Botafogo-PB, a equipe bicolor pode sacramentar a volta à Série B como mandante, contra o Amazonas.

O setor da arquibancada lado A ainda tem ingressos disponíveis, custando R$50. No setor das cadeiras, o lado A está custando R$100, e o lado B R$120. Os ingressos podem ser adquiridos em todas as Lojas Lobo e pelo site. Parte da renda dos ingressos do jogo contra o Amazonas será destinada para obras no Centro de Treinamento do Paysandu, localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.