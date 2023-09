Paysandu: Remanescente de 2019, Vinícius Leite relembra polêmica: ‘Tiraram o acesso da gente’

A equipe de O Liberal acompanhou o desembarque do Paysandu, em Belém, na madrugada de segunda-feira (25), após a vitória contra o Botafogo-PB, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. O Papão pode garantir o acesso já neste fim de semana, no confronto de domingo (1°), às 17h30, contra o Amazonas, no Mangueirão.

A reportagem conseguiu conversar com alguns jogadores do Bicola. O mais emocionado era Vinícius Leite, que fez parte da campanha de 2019, quando o Paysandu perdeu o acesso contra o Náutico, com a polêmica arbitragem de Leandro Pedro Vuaden.

"Eu vivi o ano de 2019, quando a gente teve toda a chance de subir e tiraram da gente. Agora essa festa não podemos deixar passar. É só agradecer a eles pela recepção e dizer que estamos 100% focados no principal objetivo", relembrou.

Já o volante Geovane aproveitou o clima de festa: "Essa atmosfera é boa demais. Estou feliz de estar fazendo história aqui no Paysandu, agora é só comemorar com eles", disse o atleta bicolor.

O Paysandu encara o Amazonas-AM, no próximo domingo (1), ás 19h, no Mangueirão, em Belém, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. Um empate garante o acesso ao Paysandu à Série B e o passaporte para a grande final da Terceirona, contra o Brusque-SC. No entanto, em caso de tropeço do Volta Redonda no sábado (30), às 19h, contra o Botafogo-PB, no Almeidão, o Papão já pode chegar ao duelo garantido na Série B.

A partida Paysandu x Amazonas tem transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal na frequência 97,5Mhz e também no Youtube.