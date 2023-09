Canal do Paysandu no YouTube é hackeado pela segunda vez no ano; página tinha 100 mil inscritos

O canal oficial do Paysandu no YouTube, a Papão TV, foi hackeado no início da tarde desta segunda-feira (25). O ataque ocorreu um dia depois da equipe bicolor chegar a Belém, depois de vencer o Botafogo-PB fora de casa e praticamente selar o retorno à Série B do Brasileirão.

Esta não é a primeira vez que a conta do Paysandu no YouTube é hackeada. Em janeiro deste ano, o clube informou que a Papão TV havia sido invadida, mas que o suporte do Google, empresa que administra o YouTube, já havia sido notificado.

Apesar do ataque, a conta foi recuperada semanas depois. Em fevereiro, o clube informou que o canal no YouTube havia superado a marca de 100 mil inscritos. Ao todo, a plataforma continha mais de 2 mil publicações.

Canal Papão TV após invasão hacker (Divulgação/ YouTube)

O canal bicolor no YouTube está no ar há dez anos e reúne vários vídeos de momentos importantes da história bicolor. Além disso, o Bicola utiliza a plataforma como um meio de aproximar o torcedor do clube, com imagens exclusivas de treinos, concentrações e preleções.

Sobre a nova invasão, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu. No entanto, até o momento, o Papão ainda não se posicionou sobre o caso.