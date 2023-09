Acidente ocorre durante motociata de torcedores do Paysandu nesta madrugada; vídeo

Durante motociata da torcida do Paysandu atrás do ônibus que levava jogadores e comissão técnica do time, um acidente de moto chamou a atenção, na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida Júlio César, em Belém. Um homem para a moto em meio à "procissão" e acaba sendo atingido por outro motociclista. Uma mulher e uma criança que estavam na garupa da moto parada na rua caíram no chão. Todos os envolvidos estavam sem capacete. A mulher e a criança se levantaram em seguida, subiram de volta no veículo e seguiram normalmente.

