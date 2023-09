Paysandu desembarca em Belém, torcida faz festa e termina com carreata na madrugada; vídeo

Além da festa que a torcida fez no aeroporto de Belém, na chegada dos jogadores do Paysandu, após vitória por 3 a 2, de virada, contra o Botafogo-PB, a Fiel Bicolor resolveu fazer mais e realizaram uma carreata acompanhando o ônibus que levava os atletas até ao Estádio da Curuzu.

Vários carros e motociclistas acompanharam o “bonde” bicolor pelas ruas de Belém. O torcedor aposentado, Rubens Monteiro, de 55 anos, morador do bairro da Sacramenta, acompanhou a carreata de cima da passarela que fica na Avenida Júlio César. Ele era só alegria com o momento do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C.

“Eu deveria estar dormindo, tenho trabalho cedo, mas não poderia de deixar de prestigiar essa festa linda da torcida do Paysandu. O time teve poder de superação e esses jogadores merecem o carinho de todos nós. Que o acesso venha logo no domingo”, disse.

O Paysandu encara o Amazonas-AM, no próximo domingo (1), ás 19h, no Mangueirão, em Belém, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. Um empate garante o acesso ao Paysandu à Série B e o passaporte para a grande final da Terceirona, contra o Brusque-SC. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal na frequência 97,5Mhz e também no Youtube.