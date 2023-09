Aerolobo: Paysandu desembarca e é recepcionado pela torcida no aeroporto

O Paysandu desembarcou em Belém nos primeiros minutos desta segunda-feira (25), após a vitória contra o Botafogo-PB, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. O resultado encaminhou o acesso do Papão para a Série B de 2024. O aeroporto de Belém sediou mais uma invasão da torcida bicolor, no evento que é chamado de aerolobo.

Jogadores do Paysandu sobem em ônibus para festejar com torcida em desembarque no aeroporto (Cristino Martins/ O Liberal)

Torcedores ignoraram desembarque da delegação de madrugada e manifestaram apoio (Fábio Will/ O Liberal)

A torcida bicolor deu mostras do apoio para a semana decisiva, que vai culminar com o jogo contra o Manaus, domingo (01), em Belém.

Fabiane Rosa, de 25 anos, que é fisioterapeuta, foi uma das torcedoras que esteve presente no aeroporto. Ela falou sobre a expectativa com o acesso. "Demos a volta por cima. A sensação não dá para explicar. Estou aqui para receber a equipe e a comissão técnica", disse. "Não tem nada que defina o Paysandu. Tem momentos de aperto, mas traz felicidade. Domingo, queremos um 2 a 0, para comemorar no Mangueirão e depois ir para a Doca", animou, referindo-se a um ponto tradicional de comemorações dos paraenses.

Fabiane Rose comentou sobre a expectativa para o acesso do Paysandu (Fábio Will/O Liberal)