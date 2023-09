Família recebe o Paysandu no aeroporto de Belém e mãe diz: ‘Rumo à Série B’

O Paysandu foi recepcionado no Aeroporto de Belém por milhares de torcedores, que fizeram uma linda festa. Entre os torcedores a família Amorim, que foi levar o apoio aos jogadores, que conquistaram importante vitória no quadrangular da Série C, diante do Botafogo-PB, que deixou o Papão da Curuzu bem pertinho do acesso à Série B.

A família chegou cedo, buscou aproveitar cada momento de um sonho que é retornar à Série B. A jovem Maria Eduarda, de 16 anos, vive a expectativa do retorno do Papão à Segunda Divisão após cinco anos na Terceirona e quer do Paysandu, um presente de aniversário no próximo domingo (1), diante do Amazonas-AM, no Mangueirão, em Belém, na partida que pode carimbar o acesso bicolor.

“Estou muito feliz pela campanha do Paysandu, pelos que os jogadores fizeram pelo clube. Eu era uma criança quando o Paysandu caiu, foi muito triste, lembro bem e agora estou acompanhando o esse possível retorno. Para domingo já está tudo preparado, nossos ingressos comprados, meu aniversário e estaremos lá, querendo o acesso de presente”, disse.

Vanessa Amorim e a filha Maria Eduarda são só felicidade com o a campanha bicolor na Série C (Fábio Will / Paysandu)

Maria Eduarda estava acompanhada dos pais, Seu Marelo Amorim e Vanessa Amorim, além das irmãs Isabela e Ana. Uma das mais animadas da família era a mãe Vanessa Amorim, que fez uma “retrospectiva” do Papão no ano e viu o quanto foi complicado chegar até esse momento.

“Sinceramente, por um momento pensei que fosse ocorrer o pior nesse ano. Mas essa festa aqui mostra a grandeza do Paysandu, o Hélio dos Anjos, e principalmente da torcida, que nunca deixou de acreditar. Criticamos, xingamos, mas hoje estamos aqui no aeroporto. E estando com aminha família melhor ainda, assim criamos memórias afetivas, pois o futebol é isso, é essa troca de carinho, emoção e elas possuem essas memórias de estádio, de crianças e um dia ela passará isso aos filhos delas também. Agora é só esperar domingo, Mangueirão lotado e o Papão rumo à Série B”, disse a assistente social.

Transmissão

O Paysandu encara o Amazonas-AM, no próximo domingo (1), ás 19h, no Mangueirão, em Belém, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. Um empate garante o acesso ao Paysandu à Série B e o passaporte para a grande final da Terceirona, contra o Brusque-SC. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com , além da Rádio Liberal na frequência 97,5Mhz e também no Youtube.