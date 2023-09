Com acesso quase garantido, técnico do Paysandu rebate críticas sobre idade: ‘futebol é resultado’

O Paysandu está com um pé na Série B, depois de vencer o Botafogo-PB por 3 a 2, fora de casa, na quarta rodada do quadrangular da Terceirona. Após a vitória, o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, de 65 anos, falou com a imprensa no estádio Almeidão. O comandante alviceleste fez questão de frisar que o acesso ainda não estava garantido e rebateu críticas de pessoas que o chamam de "ultrapassado".

"Eu agradeço a oportunidade que o Paysandu me deu. Eu estava em casa, desempregado, e eles me deram essa chance. Eu só quero dizer, pras pessoas que dizem que técnico acima dos 60 anos é ultrapassado, que futebol é resultado. Essa história, que a galera mais nova tem, de dizer que precisa respeitar o trabalho não existe. O respeito vem por resultado", disse.

A partida contra o Botafogo-PB foi recheada de emoções. Com apenas 17 segundos de bola rolando, o Belo abriu o placar. Ainda na primeira etapa, o Papão perdeu um pênalti, mas conseguiu virar o marcador no segundo tempo e se aproximar da Série B do Brasileirão.

De acordo com Hélio, o segundo tempo foi o momento no qual a equipe "colocou a cabeça no lugar". Segundo ele, as alterações feitas durante a metade final do jogo ajudaram o Papão a segurar o resultado positivo.

"O Botafogo-PB começa bem todos os jogos e em Belém foi a mesma coisa. Aqui eles ganharam espaço e força com o gol cedo, mas nós entramos no jogo na segunda etapa. Eu sempre digo pros meus jogadores que estamos prontos pra jogar 120 minutos. Esses meninos são operários da bola, não são superatletas, mas têm um mental incrível. Quando voltamos do intervalo e marcamos um gol, decidi que não ia ter mais jogo. Meti três volantes e seguramos o placar", explicou.

Com a vitória sobre o Botafogo-PB o Paysandu depende de um resultado para voltar à Série B. O Papão precisa torcer por uma vitória do Volta Redonda-RJ sobre o Amazonas, em partida que ocorre no Rio de Janeiro, às 19h, para sacramentar o acesso. Porém, mesmo se o resultado não for favorável ao Bicola, o time alviceleste enfrenta o Amazonas-AM, em casa, no próximo final de semana, jogando pelo empate.