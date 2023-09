Em jogo com 'chuva de gols', Paysandu vence o Botafogo-PB de virada e põe um pé na Série B

Botafogo-PB e Paysandu fizeram um jogo emocionante pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C. Embora tenha saído atrás no placar com um gol relâmpago aos 17 segundos, o Papão da Amazônia foi guerreiro e virou a partida, vencendo por 3 a 2. O resultado deixou o time na liderança do grupo C, com 10 pontos, a um passo do acesso à Série B. Para que a subida se concretize, basta o Volta Redonda vencer o Amazonas na outra partida da rodada.

O primeiro tempo entre Botafogo e Paysandu começou extremamente agitado. Com apenas 17 segundos de jogo o Belo engatou um contra-ataque rápido, alcançando Pipico, que empurrou para o gol, abrindo o placar no Almeidão. O primeiro gol deixou os bicolores atordoados, com dificuldade de sair em ataque e inúmeros erros de passes, resultando em bons momentos de pressão aos donos da casa. A primeira construção efetiva do Papão veio aos 11, com Robinho caindo pela direita para levantar a bola na área. Mário Sérgio, marcado por Wesley Matos, subiu para cabecear, mas a redonda foi para fora.

Quando conseguiu equilibrar as ações, o Paysandu ganhou uma chance de ouro, com o pênalti assinalado pela arbitragem, após o VAR confirmar toque de mão de Luisinho. Mário Sérgio bateu mal e Mota fez grande defesa, para o delírio da torcida botafoguense. Nessa altura o Papão já tinha mais a posse de bola e, aos 40, Robinho invadiu a área e cruzou rasteiro para Edílson completar. Era o empate do Papão aos 40. Quando se esgotou o tempo regulamentar, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira deu mais sete minutos, o suficiente para dois gols agitarem a partida.

Primeiro veio a virada bicolor, com Vinícius Leite, completando toque de cabeça de Nicolas Careca, isso aos 50. Enquanto a acanhada torcida bicolor comemorava a vitória, Netinho cobrou falta na área e Pipico cabeceou para o gol, deixando tudo igual novamente, 2 a 2. Ao fim da primeira etapa, o Paysandu já detinha 63% de posse de bola contra 37% do Botafogo, fato que só não se traduziu em gols porque os donos da casa não deixaram o Papão gostar do jogo.

2º Tempo

No retorno do intervalo a partida continuou frenética, com os dois times engatando sucessivas arrancadas perigosas. Uma delas, aos três minutos, viu Nicolas Careca pedir penalidade após choque com o zagueiro do Belo, mas a arbitragem mandou seguir, até que o seguinte fosse incontestável, quando Robinho invadiu a pequena área e arrematou uma tentativa de Vinícius Leite, ao receber bela inversão aos 12 minutos. Novamente o Paysandu passava à frente no placar.

Depois dos gols as equipes começaram as mudanças. O primeiro do lado bicolor foi Jacy Maranhão no lugar de Alencar. Entre uma e outra troca, o Botafogo tentava o empate, mas a boa atuação de Matheus Nogueira também dificultava tudo. Do lado do Belo saíram Netinho e Mateus Anderson para as entradas de Rogerinho e Marioto. Em seguida deixaram o gramado João Vieira, Robinho e Vinícius Leite, entrando Geovane, Ronaldo Mendes e Juninho. A última alteração bicolor foi Careca para a entrada de Arthur, enquanto o Belo tirou Lucas Santos e Luisinho para as entradas de Gerson Magrão e Giva.

Assim, os donos da casa deixaram o time com três centroavantes e um exército inteiro no ataque. As propostas táticas se afunilaram para o tudo ou nada, até ali com a vitória bicolor. Com o time ofensivo, o Belo pressionou e chegou ao empate aos 38, em cabeceio de Pipico na pequena área, mas a confusão instaurada acabou anulando o tento, após o impedimento ser marcado. O lance parou no VAR, que decidiu pelo impedimento. O Botafogo ainda perdeu Wesley Dias após o segundo cartão amarelo. Nos últimos minutos o jogo ficou desesperador, mas aos 52 minutos a arbitragem encerrou a partida, decretando a vitória bicolor por 3 a 2.

Ficha técnica

Local: estádio José Américo de Almeida Filho (Almeidão)

Hora: 16h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Luiz Flavio de Oliveira (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Cartões Amarelos: Wesley Dias, Luisinho (Botafogo)

Cartões Vermelhos: Wesley Dias (Botafogo)

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Wesley Matos, Lucas Santos (Gerson Magrão), Zé Mário; Wesley Dias, Netinho (Rogerinho), Renatinho (Radsley), Luisinho (Giva); Mateus Anderson (Marioto) e Pipico

Técnico: Felipe Surian

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho, Kevyn; João Vieira (Geovane), Alencar (Jacy Maranhão), Robinho (Ronaldo Mendes), Vinícius Leite (Juninho); Nicolas Careca (Arthur) e Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos