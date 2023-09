Paysandu: ídolos que estiveram nos últimos acessos à Série B avaliam chances na Terceirona 2023

A lista é grande: início ruim de temporada, troca de treinadores durante o ano, arrancada na reta final e apoio da torcida. As caminhadas do Paysandu rumo à Série B do Campeonato Brasileiro parecem seguir receitas, com ingredientes importantes em momentos decisivos. Em 2023, na porta do acesso à Segunda Divisão, o Papão parece seguir a mesma cartilha de "aventuras". Mas afinal, o destino será o mesmo de outras temporadas vitoriosas?

Segundo dois ídolos bicolores - Vanderson e Vandick - tudo indica que sim. O Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com os dois, que foram peças importantes nos últimos acessos do Papão a Série B. Em 2012, Vanderson marcou o gol que deu ao Bicola a vaga à Segundona, diante o Macaé-RJ. Já Vandick era presidente do time alviceleste que bateu o Tupi-MG, fora de casa, e subiu em 2014.

Segundo eles, as coincidências entre as temporadas não devem ser levadas em consideração em caso de acesso. De acordo com os ex-jogadores, apenas um fator deve ser preponderante no momento de avaliar as campanhas: o carinho da torcida.

"Realmente, naquele ano o Paysandu dependia de outros resultados pra se classificar. No mata-mata enfrentamos a equipe de melhor campanha no torneio, que era o Tupi-MG, e felizmente conseguimos vencer os dois jogos e conquistamos o acesso. Neste ano a equipe também encontrou dificuldades, estivemos perto da zona de rebaixamento, mas hoje estamos aqui, com grande chance de chegar no acesso, que depende exclusivamente da gente. Tenho muita esperança, depois daquilo que vi no domingo, de que vamos volta à Série B", disse Vandick.

De acordo com Vanderson, outro fator que pode indicar um sucesso bicolor ao final do ano é o comprometimento. Segundo ele, o elenco deste ano está focado em "fazer história pelo clube", assim como o de 2012. O ex-jogador conta, inclusive, a importancia que o técnico Givanildo Oliveira - demitido pelo Papão no meio daquela temporada - teve na montage da equipe bicolor.

"Me lembro no momento que o Givanildo saiu do clube e entrou o Lecheva. O Givanildo teve um papel importante porque tirou aqueles atletas que não estavam se identificando com o clube e ficaram apenas aqueles jogadores que queriam ficar no Paysandu, apesar dos salários atrasados e das demais dificuldades. Em 2012 eu estava na reta final da minha carreira, mas tava junto com uma garotada que queria algo no futebol, como o Pikachu, o Heliton, o Leandrinho, o Liniker. Esses meninos queriam fazer história no Paysandu, o clube do coração", explicou.

Nervos controlados

O lema "cabeça fria e coração quente", popularizado no Brasil pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deve ser usado como norteador das emoções do elenco bicolor, segundo Vanderson. Segundo ele, o foco deve ser máximo antes de jogos decisivos. O ex-jogador alerta que qualquer dispersão pode causar a perda de pontos importantes.

"Nesse momento, o jogador tem que ter bastante concentração, ter o emocional 100%, porque a qualquer momento você pode perder a cabeça. Você tem que pensar no jogo e em nada além disso. Você tem que treinar a semana toda focado. Eu, particulamente, nas semanas de jogos decisivos, eu falava muito com os atletas e comissão técnica. A concentração tem que ser máxima, senão você pode perder o jogo por detalhe", explicou.

Já Vandick - que viveu a experiência do acesso na função de presidente e está perto de repetir a dose, agora como diretor - alerta que o bom momento bicolor não deve ser usado como fator de pressão. De acordo com ele, os jogadores tem que se sentir recompensados por chegarem a última fase do campeonato, dependendo apenas de si para subirem à Série B.

"Acho que é motivação a mais. O Paysandu depende dele graça ao esforço dos jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida. Fizemos de tudo pra não depender dos outros e conseguimos o objetivo. Agora é caminhar com as próprias pernas e garantir o acesso", explicou.

Série C

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (23), às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C. No momento, o Papão é o líder do grupo no quadrangular, com 7 pontos ganhos. Por outro lado, o Belo é o lanterna, com apenas 3 pontos conquistados. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.