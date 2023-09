Série C: Paysandu não é favorito para jogo que pode definir acesso à Série B, aponta site

O Paysandu não é favorito para vencer o Botafogo-PB, neste sábado (23), pela quarta rodada da Série C do Brasileirão. Pelo menos é o que aponta o site Chance de Gol, especializado em estatística. De acordo com o levantamento, as probabilidades de triunfo bicolor são menos da metade das indicadas para o adversário.

Segundo o Chance de Gol, o Paysandu tem 22,1% de chance de sair do confronto contra o Botafogo-PB com os três pontos. Por outro lado, o Belo tem 51,5% de possibilidades de sair com a vitória. O estudo indica ainda 26,3% de chance da partida terminar empatada.

Uma vitória sobre o Botafogo-PB, fora de casa, é fundamental para os planos de acesso do Paysandu à Série B do Brasileirão. Com sete pontos conquistados, o Papão é líder do grupo no quadrangular final da Série C e pode garantir vaga antecipada na Segunda Divisão já neste final de semana. Para isso, basta o time alviceleste vencer o Belo e torcer para uma vitória do Volta Redonda-RJ sobre o Amazonas-AM.

Por mais que o Chance de Gol aponte que o acesso do Papão não deva vir nesta rodada, o site acredita que o Bicola alcance uma vaga na Série C no final da temporada. De acordo com o estudo, as probabilidades do time alviceleste jogar a Segunda Divisão no ano que vem são 73,1%.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (23), às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.