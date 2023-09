Aerolobo: torcedores do Paysandu apoiam time antes de embarque para jogo decisivo da Série C

Dezenas de torcedores do Paysandu se reuniram no Aeroporto Internacional de Belém nesta quarta-feira (21) para incentivar a equipe bicolor antes do embarque para a Paraíba, onde o Papão enfrenta o Botafogo-PB pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série B. Dependendo do resultado fora de casa, o Bicola pode conquistar o acesso à Segunda Divisão já neste final de semana.

A concentração de torcedores começou por volta das 15h. A expectativa era de público grande, assim como ocorreu em 2024, antes da primeira partida bicolor fora de casa também pelo quadrangular de acesso. No entanto, o apoio da Fiel foi bem menor neste ano.

Apesar disso, a torcida alviceleste é um dos destaques do clube nesta temporada. Na última rodada, contra o mesmo Botafogo-PB, quase 50 mil pessoas estiveram no Mangueirão para assistir a vitória bicolor por 1 a 0, que deixou a equipe em condição bastante confortável na tabela.

A chegada

Jacy Maranhão embarcado para jogo contra o Botafogo-PB (Marcelo Lelis/ O Liberal)

O ônibus com a delegação bicolor chegou cerca de 50 minutos depois, sob a liderança do presidente Maurício Ettinger, que saiu na frente dos atletas. Os jogadores passaram rapidamente pela torcida e logo se dirigiram para a sala de embarque. No entanto, alguns atletas conversaram com a imprensa, sendo um deles o atacante Bruno Alves. Ele revelou toda a expectativa por selar logo o retorno à Segundona.

"A expectativa é muito grande de a gente fazer um grande jogo lá na Paraíba e conseguir sair com uma vitória de lá, que pode concretizar esse ano que a gente vem fazendo, um ano bom, e dar esse acesso para o Paysandu", reforçou o atacante.

Outro que conversou com os jornalistas foi o volante João Vieira, titular da equipe bicolor. Ele é um dos remanescentes da temporada passada, na qual o Paysandu fez ótima campanha na primeira fase, mas fracassou no quadrangular de acesso. Segundo o jogador, o elenco tem feito de tudo para não repetir em 2023 os mesmos erros do ano anterior.

"A gente sempre entra em cada campeonato pra conseguir o melhor. Venho me cobrando muito por não ter conseguido no ano passado, mas neste ano estamos perto de alcançar. Apesar disso, temos que ter os pés no chão porque não conseguimos nada e vamos lá buscar um bom resultado e nosso acesso", disse.

Um dos últimos a embarcar foi o volante Jacy Maranhão. Ele, que fez o gol da vitória bicolor sobre o Botafogo-PB, no Mangueirão, disse que vive vestindo o melhor momento da carreira vestindo a camisa alviceleste. Mesmo com a confiança em alta, ele prevê uma partida dura contra o Belo, na Paraíba.

"Todo mundo tá junto e focado num objetivo. Sobre o jogo do Botafogo-PB, sabemos que será complicado, já que eles estão vindo de duas derrotas e precisam pontuar dentro de casa. Vamos tranquilos, mas com o pé no chão pra conseguir o melhor resultado. Claro que não se comparam os momentos, mas fiz um bom estadual no Cascavel, chegamos na final, mas acho que estou no auge da carreira. Claro que temos outras coisas a viver ainda, mas sei que vivo um momento muito especial", avaliou.

Série C

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (23), às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. No momento, o Papão é o líder do grupo no quadrangular, com 7 pontos ganhos. Por outro lado, o Belo é o lanterna, com apenas 3 pontos conquistados. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.