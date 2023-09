Paysandu x Botafogo-PB: meia Juninho acredita em rival mais ‘agressivo’ no reencontro

O Paysandu já se prepara para o reencontro com o Botafogo-PB, no sábado (23), às 16h pela quarta rodada do quadrangular da Série C. Desta vez, a partida será realizada na casa do Belo, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Pronto para visitar o rival, o meia Juninho já espera um jogo mais agressivo dos donos da casa.

“Tenho certeza que será um time mais agressivo, pelo fato de estarem em casa, pretendemos fazer nosso jogo, queremos, claro, sair de lá com a vitória, vamos fazer nossa parte, como já viemos fazendo, tanto em casa, como fora”, afirmou o jogador.

O jogador, de 24 anos, é uma das grandes apostas do Papão, e vem tendo mais oportunidades em campo na segunda fase da Terceirona e depois da chegada do técnico Hélio dos Anjos, e está aproveitando cada minuto no gramado.

“Me sinto bem confortável [em campo], confiante, o professor Hélio também nos passa bastante confiança, e é como ele vem falando, estamos preparados para viver este momento. Eu me sinto bem e feliz por viver esse momento. Continuei trabalhando firme porque confiava que o professor em algum momento iria me dar uma oportunidade, e eu teria que estar preparado. Quando a oportunidade veio, eu pude aproveitar da melhor maneira”, contou.

Juninho entrou em campo já no final do segundo tempo, no jogo contra o Botafogo-PB no Mangueirão no último domingo (17), e ajudou em uma jogada que quase levou a um gol de Jacy Maranhão, antes do gol que garantiu a vitória por 1 a 0 no último lance do jogo. Sobre o desempenho, o meia acredita ter sido grande responsabilidade da presença da torcida.

“É incrível a torcida do Paysandu na grandeza que é, é gigantesca. Ficamos muito felizes com o apoio deles. Quase 50 mil pessoas é uma sensação inexplicável. Acredito que ficamos muito fortes quando eles estão nos apoiando a nosso favor. Na hora que saiu o gol, pensei que o estádio ia cair, tremeu tudo ali, foi uma sensação incrível, momento inesquecível que vai ficar marcado para a minha vida”, declarou.

A partida de reencontro entre a equipe bicolor e o Belo da Paraíba pode garantir o acesso do time paraense, e você pode acompanhar a transmissão de Lance a Lance no portal OLiberal.com.