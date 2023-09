Acabou! Ingressos de arquibancada para Paysandu x Amazonas estão esgotados

Os ingressos dos setores de arquibancadas do Mangueirão para a partida entre Paysandu x Amazonas-AM, válido pela quinta rodada do quadrangular da Série C estão esgotados. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube ao O Liberal.

De acordo com o clube, ainda estão disponíveis os ingressos para os setores de cadeiras, camarotes, além do lounge. Os bilhetes estão disponíveis nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

