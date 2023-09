Pleno do STJD suspende presidente e gerente do Amazonas por agressão a jogador do Paysandu

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou nesta quarta-feira (29), por maioria de votos, o presidente do Amazonas, Wesley Couto, e o gerente de futebol do clube, Frank Bernardo, por agredirem um jogador e um membro da comissão técnica do Paysandu na partida entre as equipes pela Série C do Brasileirão. Segundo a Justiça, as penas foram diferentes, devido aos crimes que cada réu respondia.

De acordo com a sentença, o presidente da Onça-Pintada foi condenado a 105 dias de suspensão, mais o pagamento de R$ 5 mil. Já o gerente de futebol do clube terá de cumprir suspensão de 60 dias. Apesar disso, tanto Amazonas quanto Paysandu não terão punições esportivas.

Por participação nos distúrbios ocorridos na Arena da Amazônia, com agressões físicas contra adversários, Wesley Couto foi condenado por infração aos artigos 254-A, 258 e 243-C do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), enquanto Frank recebeu pena por ter infringido o artigo 254-A do CBJD.

Súmula do jogo Paysandu e Amazonas (Divulgação CBF)

Apesar da pena aplicada, o STJD determinou que ocorra a detração da punição prévia. Como ambos já haviam sido suspensos preventivamente pelo presidente da casa, José Perdiz, o período de suspensão será abatido da pena final.

Jogadores absolvidos

Também arrolados no processo, o lateral-esquerdo Raphael Soares, do Amazonas, e o meia Leandrinho, do Paysandu, foram absolvidos. Ambos foram expulsos no segundo tempo da partida por lances de jogo. Apesar disso, o Tribunal julgou que não era necessária a aplicação de um gancho maior, além da suspensão de uma partida, que foi cumprida na rodada passada.

Relembre o caso

Zagueiro Naylhor não entrou em campo (Divulgação / Paysandu)

No último dia 9 de setembro, o Papão venceu o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, mas ao fim do jogo o zagueiro Naylhor e o preparador físico Thomaz Lucena, do time paraense, foram agredidos e feridos por Couto e Bernardo. O jogador do Papão, inclusive, teve uma fratura no nariz por conta da agressão e teve os treinos prejudicados por 5 dias.

Próximo encontro

Paysandu e Amazonas vão se enfrentar no Mangueirão (Jorge Luís Totti / Ascom Paysandu)

Além da batalha na Justiça, Paysandu e Amazonas ainda se enfrentam na Série C do Brasileirão. No dia 1º de outubro, Papão e Onça-Pintada se encontram no Mangueirão, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso. No momento, o Bicola é líder da chave, com 7 pontos ganhos, enquanto o time amazonense é o terceiro, com três pontos.