Paysandu: jogador chora no vestiário e Papão divulga bastidores de jogo contra o Botafogo

Os quase 50 mil torcedores do Paysandu no mangueirão e a vitória nos acréscimos, diante do Botafogo-PB, por 1 a 0, fez o Papão liderar o seu grupo do quadrangular e fez o volante Arthur chorar de emoção no vestiário. A equipe de comunicação do Paysandu divulgou os bastidores do triunfo alviceleste recheado de drama, palavras de incentivo, lágrimas e discurso do técnico Hélio dos Anjos, que mais uma vez exaltou o grupo.

ASSISTA

VEJA MAIS

Com o vestiário lotado após a vitória, os jogadores do Papão extravasaram. Um deles, o volante Arthur, chorou emocionado com a vitória que deu ao Papão um passo importante na busca pelo tão sonhado acesso à Série B do Brasileirão.

Comandante

O técnico Hélio dos Anjos viu o choro e a alegria do grupo no vestiário e afirmou que tudo isso foi conquistado pelos atletas em campo e exaltou a postura de seus comandados.

“Só está tendo isso aqui [emoção e alegria] pois fomos fodas. Isso é muito importante vocês saberem. No futebol quando falamos que a única coisa que interessa é a vitória, é por causa disso. Trabalhamos dessa forma, pensamos dessa forma. A vitória é a única coisa, não é qualquer coisa. Temos que curtir mesmo, comemorar e ficar emocionado”, disse.

Do lado de fora

O zagueiro Paulão, que não pode mais jogar nesta temporada por conta de uma contusão, também pediu a palavra, deu parabéns ao grupo e falou da sensação de estar em um local com quase 50 mil pessoas te apoiando.

“Eu tinha certeza que isso iria acontecer, eu não saí de casa em vão. Demos um passo muito grande. Estamos em um momento de lua de mel com o torcedor. É difícil ter 50 mil pessoas a favor de um time só. Tivemos o privilégio de 50 mil pessoas aplaudindo a gente. Temos que prevalecer a união do nosso trabalho”, falou.