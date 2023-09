Paysandu x Amazonas: vídeos mostram cambistas comprando mais de 30 ingressos de uma só vez

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas comprando de uma só vez dezenas de ingressos para a partida entre Paysandu e Amazonas, que será disputada no dia 1º de outubro no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do quadrangular da Série C. Em um dos vídeos, um homem mostra ter comprado 30 entradas. A polêmica gira em torno da ação de cambistas, que visam revender os bilhetes, na maioria das vezes, por preços abusivos.

Em apenas um dia o próprio Paysandu anunciou a venda de mais de 20 mil ingressos para o jogo e o esgotamento das entradas de arquibancada Lado B do Mangueirão. Ao longo de toda a terça-feira (19) torcedores do Papão formaram grandes filas nas lojas oficiais do clube e na Curuzu para a aquisição dos bilhetes.

A venda pela internet também chegou a gerar lentidão no site e, em menos de duas horas, os ingressos para o Lado B da arquibancada não apareciam mais no sistema, que só permite a venda de quatro entradas por CPF. A mesma prática, em tese, ocorre nas vendas presenciais.

O Núcleo de Esportes de O Liberal fez contato com a assessoria de comunicação do clube para um posicionamento. Por meio de nota, o Paysandu não citou a ação dos cambistas. Confira abaixo, na íntegra:

"O Paysandu Sport Club informa que as oito unidades das lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém registraram, na última terça-feira (19), movimento intenso de torcedores à procura de ingressos para a partida contra o Amazonas desde antes do horário de abertura até o fechamento, o que resultou na venda de mais de 20 mil entradas em um único dia. O fluxo também foi acima do normal no site da Bilheteria Digital, que é a plataforma na qual a Fiel pode adquirir sua entrada pela internet. Devido à grande procura, o clube projeta que a carga total esgote em breve".

Procura por ingresso foi grande em vários pontos de Belém:

Valores oficiais

Os preços oficiais dos ingressos para Paysandu x Amazonas é de R$ 50 a arquibancada e R$ 100 a cadeira do Lado A e R$ 120 a cadeira do Lado B. Já esgotadas, as arquibancadas do Lado B foram comercializadas a R$ 60.

Agenda bicolor

Antes do duelo contra o Amazonas, o Papão tem como compromisso a partida contra o Botafogo-PB, neste sábado (23), na Paraíba, que já pode confirmar o acesso bicolor caso haja uma combinação de resultados.