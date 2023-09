Após derrota para o Paysandu, torcida organizada do Botafogo-PB invade CT do clube

O Botafogo-PB perdeu para o Paysandu no último domingo em Belém e a pressão aumentou. O clube paraibano teve o CT invadido na tarde de ontem (19), por membros de uma torcida organizada, que protestaram contra o rendimento da equipe alvinegra no quadrangular final da Série C 2023.

Sem autorização da diretoria do Belo, integrantes da torcida do Botafogo, estiveram no Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno e, antes do início das atividades dos atletas, questionaram membros da diretoria, além de conversarem com os jogadores e o técnico da equipe Felipe Surian.

O Botafogo é o lanterna do quadrangular final com três pontos e vem de duas derrotas, uma para o Volta Reedonda-RJ e outra para o Paysandu, a última, aos 54 minutos do segundo tempo. Com a vitória do Amazônia-AM, frente ao Volta Redonda, o clube paraibano caiu para a última posição e precisa vencer o Paysandu, em casa, no próximo sábado (23), para manter as chances de classificação ainda viva.

O Paysandu é o líder do grupo com 7 pontos e único invcto no quadrangular. O segundo colocado é op Volta Redonda com 4 pontos, seguido do Amazonas e Botafogo com 3, que perde no saldo de gols para a aquipe nortista. Nesta rodada o Paysandu já poderá colocar os pés na Série B de 2024, basta o Papão vencer e o Volta Redonda derrotar o Amazonas, no Rio de Janeiro (RJ).