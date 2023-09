Torcedores do Botafogo-PB relatam problemas no setor visitante em jogo contra o Paysandu; Papão nega

Torcedores do Botafogo-PB viveram um perrengue para assistir a partida do Belo contra o Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém, no último domingo (17). Entre as reclamações estão a falta de divulgação sobre a compra de ingressos, espaço pequeno para assistir a partida e falta de segurança dentro e ao redor do Olímpico do Pará.

Quem revelou detalhes das dificuldades foi o torcedor do Botafogo-PB Gabriel Botto. Ele, que esteve no Mangueirão domingo ao lado de dezenas de botafoguenses, disse que os problemas começaram antes mesmo da partida começar.

"O primeiro problema foi a questão dos ingressos. Não houve uma divulgação ampla de como poderíamos conseguir essas entradas. Na véspera da partida fomos informados de que a diretoria do Paysandu deixou os ingressos com um membro da diretoria do Botafogo, mas muita gente queria comprar o ingresso antes, pela internet. Teve torcedor, inclusive, que comprou ingresso no setor do Paysandu porque foi dada a informação que iríamos ficar na cadeira A3. Então muita gente comprou esse setor nas lojas do Paysandu, achando que seriam pra visitantes. Mas, na hora do jogo, as pessoas perceberam que tinham que comprar um ingresso diferente, só pra visitante", disse.

Setor onde ficaram os torcedores do Botafogo-PB no jogo contra o Paysandu (Gabriel Botto/ arquivo pessoal)

Gabriel conta que, inicialmente, os torcedores visitantes foram concentrados no setor de cadeiras do Lado A, próximo à bandeirinha de escanteio. No entanto, "uma ordem da diretoria bicolor" teria feito com que os botafoguenses fossem realocados para as arquibancadas, atrás do gol. Segundo Botto, o local era pequeno, inseguro e sem opções de banheiro.

"Quando faltavam 10 minutos pro jogo começar chegou uma informação de que a diretoria do Paysandu teria ordenado que a gente saísse das cadeiras e fosse pra arquibancada A3, atrás do gol. Chegando lá tínhamos um setor só nosso, com banheiro, venda de bebidas. Mas com uns 15 minutos de jogo a polícia afastou a gente para uma parte minúscula, que não cabia nem 50 pessoas, imprensado na grade. O lugar não tinha banheiro e nem venda de bebidas. Quando queríamos ir ao banheiro, tinha que juntar umas 10 pessoas pra irem juntos, pra todos serem escoltados pela polícia, no meio da torcida do Paysandu. Passando por lá a gente era xingado, jogavam objetos", relatou.

Sobre as acusações, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Paysandu. Em nota, o clube informou que não houve nenhum tipo de transtorno ou registro de violência que envolvesse torcedores da equipe visitante. O comunicado explica que a diretoria bicolor reservou 100 ingressos de arquibancada para o adversário, mas houve somente 73 acessos ao estádio. O clube finaliza dizendo que seguranças particulares do clube e policiais militares deram o apoio necessário.

O jogo

O Paysandu venceu o Botafogo-PB, em casa, por 1 a 0 e encaminhou o acesso à Série B do Brasileirão. Para sacramentar a vaga, o Papão enfrenta novamente o Belo, desta vez no sábado (23), fora de casa, pela quarta rodada do quadrangular de acesso. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.