Paysandu não terá suspensos para jogo contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela Série C

O Paysandu não terá jogadores suspensos para a partida contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C de 2023. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, analisando as súmulas dos três primeiros jogos do Papão na segunda fase da Terceirona, nenhum jogador terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Os únicos atletas que estão "pendurados" - a uma advertência de serem suspensos - são o volante Jacy Maranhão e o zagueiro Wanderson. Somente nesta etapa do torneio, ambos foram advertidos duas vezes. Vale destacar que os cartões amarelos foram zerados no início da segunda fase do torneio.

No entanto, o Paysandu ainda poderá ter um desfalque. O volante Geovane, titular da equipe contra o Botafogo-PB, saiu de campo machucado no último domingo (17). Por conta disso, o jogador ainda é dúvida para o confronto de volta, na Paraíba, no final de semana.

Segundo a asssoria bicolor, o jogador foi submetido a exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (18), que não constatou nenhuma lesão aparente. O atleta vai participar dos treinos com o restante do elenco e será avaliado no decorrer da semana.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam no sábado (23), às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. Em caso de vitória, o Papão pode conquistar o acesso com uma rodada de antecedência. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.