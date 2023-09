Paysandu pode conquistar acesso à Série B na próxima rodada; entenda o cálculo

Depois de passar um sufoco em casa e vencer o Botafogo-PB, pela terceira rodada do quadrangular da Série C, o Paysandu conseguiu se agarrar ao topo do grupo, com sete pontos em três partidas. A liderança deixou o time em uma situação confortável, que pode, inclusive, trazer o acesso à Série B já na próxima rodada, conforme as famigeradas previsões estatísticas que ornamentam a reta final das competições nacionais.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Na segunda fase da Terceirona, os classificados se dividem em duas chaves de quatro equipes e jogam entre si em dois turnos. Os dois primeiros de cada grupo garantem acesso à Série B e os líderes das chaves decidem o título. Nesse apanhado de números e probabilidades, o Paysandu desponta como favorito para uma das vagas, após a vitória sobre o Belo, que, se repetida no próximo sábado, garante o time na segunda divisão de 2024.

Na prática, o Papão da Amazônia tem sete pontos em três jogos e outros seis em disputa. Passando pelo Botafogo, o time chega aos 10. Na outra partida do grupo, o Volta Redonda recebe o Amazonas e uma vitória o eleva aos sete pontos. Nesse cenário hipotético, o Paysandu não poderia ser alcançado pelos demais, no caso Botafogo e Amazonas, que permaneceriam com três pontos, faltando apenas dois jogos.

Apesar do panorama favorável, um possível tropeço do Volta Redonda colocaria tudo em risco. Em caso de empate, por exemplo, o time chegaria aos cinco e o Amazonas aos quatro pontos, faltando duas rodadas. Uma vitória do Amazonas o elevaria aos sete pontos e, nesse cenário, o Paysandu poderia até perder a classificação, dada a chance de ser ultrapassado pelos dois adversários mais próximos.

SAIBA MAIS



Todo esse cenário, no entanto, leva em consideração apenas os resultados da próxima rodada e, independente de placar, o Paysandu ainda tem outros dois jogos e pode cravar o acesso por suas próprias pernas, diante de Amazonas e Volta Redonda, na quinta e sexta rodada, respectivamente.

Conforme as variáveis matemáticas do site Chance de Gol, o Paysandu é o time com maior chance de título e acesso entre os quatro do grupo D. A probabilidade de alcançar a final chega aos 40%. Já o Voltaço vem com 39.7 %. Amazonas e Botafogo possuem 9.6% e 10.6%. Quanto à probabilidade de acesso, o Lobo lidera o grupo com 73.1 %, seguido por Volta Redonda (68.8%), Botafogo (29.8 %) e Amazonas (28.2 %).