Não é só futebol! Vídeo de pessoa com deficiência comemorando vitória do Paysandu viraliza; assista

O gol marcado por Jacy Maranhão, aos 54 minutos do segundo tempo, deu ao Paysandu a vitória diante do Botafogo-PB e a liderança do quadrangular final da Série C. O sonho do acesso à Série B está próximo e, no meio de quase 50 mil pessoas, um torcedor chamou atenção ao apito final da partida. Uma pessoa com deficiência, em um andador, se ajoelhou e agradeceu pelo triunfo bicolor. A cena chamou atenção e o vídeo viralizou nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Veja:

O torcedor estava com um andador em uma das rampas de acesso no setor de arquibancada do Mangueirão. Após a partida, ele se ajoelhou no corrimão do estádio, agradeceu pela vitória e comemorou os três pontos, que deu ao Papão a liderança do quadrangular final da Série C com 7 pontos.

A equipe bicolor abriu quatro pontos do terceiro colocado na tabela do quadrangular e já poderá subir para a Série B no próximo sábado (23), às 16h, contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão. Para isso ocorrer, o Paysandu precisa vencer o Botafogo-PB e o Volta Redonda-RJ ganhar do Amazonas-AM, no Rio de Janeiro (RJ).

