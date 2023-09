Contra o Botafogo-PB, Paysandu pode alcançar novo acesso fora de Belém; relembre

Paysandu deu passo importante na luta pelo acesso à Série B. Equipe paraense venceu Botafogo-PB no último fim de semana e pode garantir vaga no próximo sábado (23), às 16h, no Estádio Almeidão, contra próprio Belo. Caso consiga, terceiro acesso do Papão - da C para a B - fora de casa.

Dois acessos à Série B do Brasileiro do Paysandu foram conquistados longe de Belém. Primeiro em 2012, contra Macaé, e depois em 2014, contra Tupi. Trajetória do Bicola em lutas por voltar à Segundona marcada por momentos e conquistas, principalmente quando se trata de atuações longe de Belém.

Acesso em 2012:

Em 2012, o Paysandu buscava retornar à Série B após uma ausência de sete anos. O Papão enfrentou uma equipe carioca que havia terminado em primeiro lugar no Grupo B: o Macaé. Os bicolores contavam com o jovem talento Yago Pikachu, que desempenhou um papel crucial. O lateral-direito marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, garantindo a classificação mesmo em caso de derrota por um gol de diferença.

O primeiro jogo ocorreu na Arena Verde, em Paragominas. O Paysandu havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a mau comportamento de seus torcedores, que haviam arremessado objetos durante uma partida contra o Icasa na fase inicial. Além de Pikachu, outra jovem promessa, o atacante Ricardo Oliveira, marcou para os bicolores.

O jogo decisivo para a promoção foi realizado no Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, Rio de Janeiro. A equipe carioca venceu a partida por 3 a 2, mas isso não foi suficiente para avançar. Pikachu, mais uma vez em destaque pelo Paysandu, contribuiu para o sucesso da equipe. O experiente Vanderson marcou o segundo gol, garantindo a vaga na Série B para o Paysandu.

Time-base: João Ricardo; Yago Pikachu, Marcus Vinicius, Fabio Sanches e Rodrigo Fernandes; Ricardo Capanema, Vanderson, Thiago Potiguar (Leandrinho) e Alex Gaibu (Neto); Kiros (Lineker) e Rafael Oliveira. Técnico: Lecheva.

Acesso em 2014:

Depois de apenas uma temporada na Série B, o Paysandu rapidamente foi rebaixado à Série C. Para reconduzir o time à Segundona no ano do centenário do clube, a diretoria apostou no treinador Mazola Júnior. Sua missão era garantir a promoção apesar de uma temporada desafiadora, marcada por desempenho irregular e dificuldades financeiras, enfrentando a possibilidade de eliminação precoce na primeira fase da Série C.

No primeiro jogo das quartas de final, mais de 30.000 torcedores lotaram o Estádio Mangueirão para apoiar o Paysandu, que venceu o Tupi por 2 a 1. Augusto Recife e Bruno Veiga marcaram para os bicolores.

A partida decisiva para a promoção aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. A equipe da casa dominou todo o jogo, pressionando e desperdiçando várias oportunidades. No entanto, nos minutos finais, o atacante Ruan, que já havia dado assistência para o gol de Bruno Veiga no primeiro jogo, recebeu a bola em um contra-ataque, driblou o marcador e encobriu o goleiro do Tupi, selando a promoção.

Time-base: Douglas; Charles, Fernando Lombardi e Pablo; Pikachu, Lenine, Ricardo Capanema (Billy), Héverton (Marcos Paraná) e Airton; Ruan e Bruno Veiga (Djalma). Técnico: Mazola Júnior.